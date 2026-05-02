Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Quý I năm 2026, liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em, Công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố, điều tra 462 vụ/507 đối tượng/467 em (chiếm 89%). Đáng chú ý các vụ việc lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ kết bạn, làm quen với nạn nhân, sau đó rủ đi chơi, ăn uống xâm hại tình dục trẻ em chiếm khoảng 12%.

Đơn cử mới đây, Công an xã Văn Lang tiếp nhận đơn tố giác của anh N.M.L (SN 1980), trú tại xã Sơn Lương về việc, con gái anh là cháu N.M.H (SN 2012) xin phép đi chơi, sau đó trở về trong tình trạng mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt. Qua trao đổi, cháu H cho biết có quen biết, nảy sinh tình cảm với một nam thanh niên qua mạng xã hội Facebook. Hai bên hẹn gặp nhau tại khu vực ngã tư xã Sơn Lương. Sau khi gặp, nam thanh niên đã điều khiển xe mô tô chở cháu H đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Văn Lang, tại đây đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu.

Tại Cục Cảnh sát hình sự, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em họp đưa ra kế hoạch, giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm này.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, Công an xã Văn Lang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi giao cấu với cháu H là Cao Văn Long (SN 2000), trú tại tỉnh Sơn La. Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Long về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Khoảng đầu tháng 3, thông qua mạng xã hội, Lê Hoàng Minh (SN 1988), trú tại xã An Châu, tỉnh An Giang kết bạn làm quen với cháu N.A (SN 2014), trú tại xã Chợ Mới (An Giang). Đến ngày 18/3, Minh nhắn tin dụ dỗ cháu N.A đến phường Long Xuyên hẹn gặp rồi chở cháu N.A vào một quán cà phê chòi trên địa bàn phường để tâm sự, sau đó thực hiện hành vi xâm hại cháu N.A. Sự việc sau đó bị mẹ của cháu N.A phát hiện nên đã đến cơ quan Công an tố giác. Cuối tháng 4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Hoàng Minh (SN 1988), trú tại xã An Châu, tỉnh An Giang về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các đối tượng không chỉ xâm hại tình dục các bé gái, mà dùng điện thoại quay lại uy hiếp người thân của nạn nhân như trường hợp của gia đình chị N.T.T, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Chị T đang xuất khẩu lao động tại nước ngoài “tá hỏa” nhận được hình ảnh “khỏa thân” của con gái là cháu L (SN 2012), từ một tài khoản Facebook “Ngô Minh”, sau đó đã bị thu hồi. Gia đình đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh để làm đơn trình báo về sự việc.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai của đối tượng Cao Văn Long.

Tại cơ quan điều tra, cháu L cho biết, qua mạng xã hội, cháu L kết bạn và làm quen với tài khoản facebook “Ngô Minh”. Sau một thời gian nói chuyện thì cháu L và người đàn ông sử dụng tài khoản “Ngô Minh” nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tò mò về giới tính, đối tượng đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục với cháu L tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn xã Lục Nam; đồng thời nhiều lần đối tượng đặt điện thoại di động để quay lại hành vi đồi bại của bản thân. Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L là Trịnh Viết Mạnh (SN 1993), trú tại thôn Gia Bình, xã Bố Hạ (Bắc Ninh). Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Trịnh Viết Mạnh về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp nạn nhân mang thai dẫn đến hậu quả khôn lường, đơn cử, ngày 27/3 vừa qua, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ông Văn Quốc (SN 2006) 9 năm tù, Lý Hải Đăng (SN 2005, cùng ngụ Sóc Trăng) 7 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo cáo trạng, ngày 7/9/2024, chị T.T. T phát hiện con gái là cháu N.N.Y (SN 2011) có biểu hiện mang thai nên đưa đi khám. Kết quả cháu Y mang thai 18 tuần 5 ngày. Sau đó, chị T đưa cháu Y đến Công an phường An Phú Đông, Quận 12 (cũ), TP Hồ Chí Minh trình báo sự việc. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 xác định cháu Y đã bị nhiều đối tượng nam quan hệ tình dục. Trong đó, có Ông Văn Quốc quen biết với cháu Y vào cuối năm 2023 qua mạng xã hội Facebook.

Hình thức tuyên truyền trực tiếp với học sinh tại các trường học đang được Công an các tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả.

Từ những vụ việc điển hình trên cho thấy, nhiều phụ huynh đã lơ là, thiếu giám sát trong quá trình con sử dụng điện thoại; không trao đổi, giáo dục cho các con về kỹ năng sử dụng mạng xã hội, kiến thức về giới tính và bảo vệ bản thân trước những đe dọa của môi trường xung quanh. Ở lứa tuổi vị thành niên, các em đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh về tâm sinh lý, có nhiều tò mò, khám phá, đặc biệt là về giới tính, tình yêu và mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ về giới tính, sức khỏe sinh sản và pháp luật, các em có thể quan hệ tình dục sớm, không an toàn; mang thai ngoài ý muốn; gánh chịu hậu quả cả về thể chất, tinh thần, ảnh hưởng đến học tập và tương lai. Thậm chí trở thành nạn nhân hoặc người phạm tội, dù trong mối quan hệ yêu đương "tự nguyện".

Thời gian tới để giảm số vụ việc nêu trên, Cục Cảnh sát hình sự - Cơ quan Thường trực đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm liên quan đến người chưa thành niên ban hành Kế hoạch phòng, chống xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.

Ngay trong Quý II/2026, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo địa phương phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”; tập trung nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, nguy cơ tác động đến sự gia tăng của tội phạm xâm hại trẻ em. Đa dạng hóa kênh thông tin tiếp cận với người dân, cơ sở, để lắng nghe nắm bắt diễn biến tình hình, ngăn chặn từ sớm, không thụ động khi vụ việc xảy ra mới tổ chức các giải pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả, nhất là các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em.

Phát huy quan hệ phối hợp giữa gia đình- cộng đồng- nhà trường- tổ chức đoàn thể - cơ quan chuyên trách bảo vệ trẻ em để tuyên truyền cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại, các điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn; cần đồng hành và định hướng cho các em, không nên chủ quan hoặc bỏ mặc các mối quan hệ tình cảm ở tuổi vị thành niên; chủ động giáo dục giới tính, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giúp các em phân biệt đúng – sai, hiểu được hành vi nào vi phạm pháp luật dù là tự nguyện. Đặc biệt, phụ huynh cũng cần quản lý chặt chẽ sinh hoạt của con em, hạn chế các điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi xâm hại như đi chơi xa với người lạ, đi khuya, qua đêm không có sự giám sát.

Đẩy mạnh trao đổi thông tin giữa Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 với lực lượng CAND các cấp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án xâm hại trẻ em. Tăng cường phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ phạm tội bạo lực, xâm hại trẻ em; lựa chọn đưa ra xét xử án điểm một số vụ bạo lực, xâm hại, mua bán trẻ em nhằm răn đe tội phạm và phòng ngừa giáo dục chung.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân