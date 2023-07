Bắt trùm băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc”

Ngày 3-7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ và khám xét nơi ở các đối tượng trong băng nhóm "giang hồ nông trường Phú Quốc" do Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ Công, SN 1987, thường trú ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu, để điểu tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trùm giang hồ Phú Quốc Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ Công)

Nhiều năm qua, băng nhóm "giang hồ nông trường Phú Quốc" do Vũ Công cầm đầu nổi lên là băng nhóm tội phạm hàng đầu ở Phú Quốc.

2 đàn em thân tín của Vũ Công là Nguyễn Trọng Hải (tức Hải Vũng Tàu) và Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ Bò)

Dưới trướng của Vũ Công và các đàn em như Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ Bò, SN 1987, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Hải (tức Hải Vũng Tàu, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) là hàng chục đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động mạnh động, liều lĩnh theo kiểu băng nhóm, bảo kê, sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Bản thân Vũ Công có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Trộm cắp tài sản".

Các đối tượng trong băng nhóm tấn công nhóm Vũ Công vào đêm 18-4

Để triệt phá băng nhóm tội phạm này, thiếu tướng Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp chỉ đạo phá án.

Ngày 30-6, các mũi công tác do thượng tá Lê Vinh Tùng - Phó trưởng phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự và Thượng tá Trương Sa My - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang tại TP Phú Quốc trực tiếp chỉ huy, bắt giữ và khám xét nơi ở các đối tượng.

Tác giả: DUY NHÂN

Nguồn tin: Báo Người lao động