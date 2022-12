Bất thường thị trường bia, nước giải khát?

Nhiều mặt hàng bia đang được các điểm bán giảm giá - Ảnh: N.TRÍ

Theo ghi nhận, khuyến mãi rầm rộ nhất trong các nhà bán lẻ hiện nay là ở các trang thương mại điện tử và siêu thị.

Ghi nhận ngày 25-12 tại nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP.HCM, bia Tiger loại thùng 12 lon (mỗi lon 500ml) từ 275.000 đồng giảm còn 255.000 đồng/thùng, bia Việt loại thùng 12 lon từ 135.000 đồng giảm còn 123.000 đồng, Strongbow mua 4 tặng 1.

Tương tự, tại nhiều siêu thị Co.opmart ở TP.HCM, bia Tiger (loại 24 lon) từ 374.500 đồng giảm còn 366.000 đồng/thùng, bia Larue từ 262.600 đồng/thùng giảm còn 199.000 đồng/thùng. Ngoài ra, theo một nhân viên đứng quầy ở siêu thị, từ đầu tháng 1-2023 sẽ áp dụng giảm giá cho thương hiệu Heineken. Một số siêu thị khác như MM Mega Market, Emart... cũng đang áp dụng giảm giá cho nhiều loại bia nhưng mức giảm thấp hơn (phổ biến chỉ khoảng 3-8%).

Ngoài bia, nhiều sản phẩm nước giải khát cũng đang được giảm giá và khuyến mãi. Cụ thể, tại các siêu thị ở TP.HCM, nhiều sản phẩm của Coca-Cola giảm từ 10.000 - 24.000 đồng/thùng kèm tặng quà cho khách.

Tương tự, trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada..., nhiều nơi bán cũng rầm rộ giảm giá từ 10 - 30%, thậm chí 50%, cho nhiều thương hiệu nước giải khát như Mirinda, Coca-Cola, Vĩnh Hảo, Bidrico...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện thương hiệu Bidrico (TP.HCM) cho biết các tháng trước đơn vị đã cho tăng 5-8% giá bán đối với một số sản phẩm nước giải khát, thức uống bổ dưỡng do đầu vào tăng. Tuy nhiên, vào thời điểm giáp Tết, giá bán đang được giữ ổn định, thậm chí nhiều ưu đãi.

"Nhu cầu tiêu thụ mùa Tết đang có xu hướng chậm hơn mọi năm, nên việc giảm giá là điều cần thiết để kích thích sức mua", vị này nhận định.

Trong khi đó, nhiều đơn vị kinh doanh cho biết, sau thời gian tăng nóng trong gần hai năm qua, giá bia các tháng trước Tết đã có xu hướng chững lại, thậm chí giảm là thực tế. Tuy vậy, do khác biệt chính sách về giá và lượng hàng nhập nên vẫn còn có sự chênh lệch lớn về giá bán giữa các điểm bán. Cụ thể, giá bia bán ra tại siêu thị thường thấp hơn các cửa hàng tạp hóa từ 5 - 15%, trong khi đó trên các trang mạng điện tử vẫn còn tình trạng khuyến mãi ảo.

Bà Nguyễn Bích Vân, chủ tạp hóa Bích Vân (quận Bình Thạnh), nhận xét dù giữ hay giảm giá nhưng tính ra giá nhiều loại bia Tết năm nay vẫn đang cao hơn khoảng 12% so với năm ngoái và 20 - 25% so với trước dịch COVID-19. "Với nguồn cung được nhận định không thiếu, trong khi sức mua hiện chậm hơn 20 - 25% so với mọi năm, giá bia và nước giải khát có khả năng khó tăng mạnh vào dịp cận Tết như các năm trước" - bà Vân nói.

Tác giả: N.TRÍ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong