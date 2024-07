Bắt thanh niên từ quê lên phố thuê nhà "khởi nghiệp" trồng cần sa

Ngày 26/7, Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Lương Tô Sơn (SN 1993, trú tại huyện Ea Kar) cho Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra, làm rõ về hành vi trồng cây cần sa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tự An phát hiện trên địa bàn có người đến thuê nhà nguyên căn và có nhiều hoạt động đáng nghi ngờ. Sau khi xác minh, Công an phường Tự An đã bất ngờ kiểm tra căn nhà tại đường Trần Quý Cáp, phường Tự An do Lương Tô Sơn thuê trọ thì phát hiện trong căn nhà này có trồng một số cây cần sa. Công an đã thu giữ nhiều cây cần sa tươi lớn nhỏ các loại cùng 1 thùng nhựa có chứa thảo mộc (nghi cần sa) khô.

Đối tượng Lương Tô Sơn bên số cây cần sa được trồng trong nhà trọ.

Bước đầu đối tượng Lương Tô Sơn khai nhận, do bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên Sơn tự lên mạng Internet học cách trồng, chăm sóc cây cần sa. Cuối tháng 3/2024, Sơn liên hệ với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) qua mạng xã hội và đặt mua hạt cần sa về để trồng. Sau đó, Sơn đến TP Buôn Ma Thuột tìm được một căn nhà xa khu dân cư nên hỏi thuê để trồng cần sa. Ngoài ra, Sơn còn tham gia vào các nhóm kín trên mạng xã hội để chia sẻ cách trồng, thu hoạch, chế biến và tìm người mua cần sa.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân