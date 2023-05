Xôn xao thông tin người vợ mang bầu 7 tháng "tố" chồng bạo hành

Lãnh đạo UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) ngày 15-5 cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc chị B.T.T.G. (SN 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; hiện trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) "tố" bị chồng tên T.V.L. (SN 1986, trú tại xã Kim Xuyên) bạo hành.

Khắp người chị G chi chít vết thương.

Trước đó, trên trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh chị B.T.T.G., người phụ nữ mang thai, "tố" bị chồng là T.V.L. bạo hành khiến thương tích khắp cơ thể. Trong đoạn video được đăng tải, ngoài hình ảnh chị G., còn có cha mẹ và cô ruột của người phụ nữ này.

Theo chị G. nói trong clip: Lúc mới về nhà chồng sinh sống giữa chị và anh L. có xảy ra cãi nhau, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây thì chị bị chồng đánh. Nguyên nhân người vợ bị đánh, xuất phát từ việc người chồng bắt chị G. phải gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu….

Cũng theo lời của chị G. trong clip, người chồng dùng móc phơi quần áo sau đó bẻ thẳng và lấy bếp gas đốt lửa; dùng dây điện của nồi cơm điện, dây thắt lưng đánh chị khiến khắp người có thương thương tích ở mặt, hai bên đùi, đầu gối chân, lưng, vai…

Chị G. thông tin thêm khi công an đến nhà tìm hiểu sự việc, chị không dám nói vì sợ khi nói ra, chồng sẽ cho người về tận nhà bố mẹ đẻ (Kiên Giang) đe dọa người thân, em gái... Còn bố mẹ chồng đối xử rất tốt với chị, mẹ chồng thương và bênh vực chị.

Đến tối 10-5, hai vợ chồng chị G. đi máy bay từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP HCM với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị G. tìm cách trốn về quê nhà ở Kiên Giang một mình, còn anh L. quay trở lại Hải Dương một mình.

Theo ông Vũ Viết Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên, sau khi xem được clip của chị G. trên mạng xã hội, bản thân ông cùng người dân ai cũng bất ngờ. Vì ở cùng thôn Quỳnh Khê 2, nên từ trước đến nay ông không thấy vợ chồng anh L. đánh nhau, còn to tiếng thì có.

Sau khi có thông tin, Công an xã Kim Xuyên đã tiến hành xác minh, tìm hiểu và làm việc với anh L., bố mẹ anh L. cũng như nắm thông tin hàng xóm. Khi đến nhà làm việc, chị G. có ở nhà mà chỉ có anh T.V.L.. Hiện tại, công an xã đã tìm cách liên lạc với chị G. và đề nghị chị G. làm đơn trình báo với Công an Hải Dương.

"Hiện tại địa phương chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin phản ánh, đơn từ của chị G., cũng như của người thân của chị. Cho nên không biết nguyên nhân vụ việc như thế nào mà hiện tại chỉ là thông tin một chiều đăng tải trên mạng xã hội. Tốt nhất chị G. nên có đơn trình báo đến cơ quan chức năng" - ông Viết nói.

