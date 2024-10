Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng hơn 450%/năm

Pháp luật

Ngày 11/10, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.