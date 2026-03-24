Bắt siêu trộm chuyên… trùm kín mền “né” camera

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Dũng hàng ngày lái xe mô tô đi dạo quan sát nhà dân rồi ban đêm thực hiện đột nhập trộm. Đối tượng luôn mặc áo mưa để đột nhập vào nhà né camera sau đó vào buồng quấn chăn mền che kín khắp người để di chuyển qua các camera nhằm không để nhận dạng.

Đối tượng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngoài ra đối tượng trèo lên tường cắt camera, đập cửa, cửa sổ để đột nhập vào nhà lục lọi và trộm tài sản, sau đó tẩu thoát. Đối tượng sẵn sàng tấn công chủ nhà nếu bị phát hiện. Trường hợp nhà anh Trương Công Toàn, ở thôn 1, xã Vạn Tường, sau khi Dũng theo dõi ngôi nhà cao tầng, khóa cửa không có người ở nhà đã dùng búa đập cửa kính đột nhập.

Trong lúc ngoài đường, qua camera phát hiện nhà có trộm, anh Toàn quay xe về nhà. Gặp đối tượng trộm trong nhà, anh Toàn ngăn chặn thì bị Dũng tấn công, chống trả quyết liệt. Do đối tượng to con nên dễ dàng chạy thoát sau đó. Đối tượng khai nhận, quan sát, chọn ngôi nhà khá giả, không có người đột nhập vào. Thời gian 20 ngày trong tháng 3, đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm tiền mặt, vàng, heo đất với số tiền 200 triệu đồng.

Hình ảnh trùm kín mền đi qua camera.

Với một số vụ trộm xảy ra, Công an xã Vạn Tường đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập dấu vết, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Đông Sơn, Tịnh Khê truy tìm, truy xét đối tượng. Qua xác minh, truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua đó nổi lên đối tượng Dũng có nhiều dấu hiệu bất minh. Qua kiểm tra xe đối tượng phát hiện số tiền mặt và phương tiện phục vụ trộm như áo mưa, tua vít, đôi bao tay… Đối tượng Dũng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Để ghi nhận thành tích trên, sáng 24/3, UBND xã Vạn Tường đã khen thưởng đột xuất đối với tập thể Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã Vạn Tường về thành tích điều tra, khám phá vụ án.

Tác giả: Trà Câu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân