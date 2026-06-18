Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến sông Lam, tổ công tác của Thủy đoàn 1 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an xã Đại Đồng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến.

Bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Lam. (Ảnh CAND)

Khoảng 21h30 ngày 17/6 vừa qua, tại khu vực thôn Văn Thượng, xã Đại Đồng, tổ công tác phát hiện một tàu vỏ sắt không gắn biển kiểm soát đang thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông Lam lên khoang chứa.



Qua kiểm tra, trên tàu có ông T.V.T. (sinh năm 1993). Người này không xuất trình được giấy tờ phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên cũng như giấy phép khai thác cát do cơ quan có thẩm quyền cấp.



Tiếp đó, vào khoảng 22h, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một tàu vỏ sắt khác, cũng không gắn biển số, đang khai thác cát trái phép tại khu vực trên. Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác xác định trên tàu có ông P. Đ.T. (sinh năm 1970) và bà P.T. P. (sinh năm 1970). Những người có mặt trên tàu không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn và giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.



Sau khi lập biên bản và hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an xã Đại Đồng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn