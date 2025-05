Bắt quả tang đôi nam nữ mua bán dâm, lộ mánh khóe "câu khách" tinh vi của đôi tình nhân điều hành đường dây "kiều nữ Việt"

"Thế giới ngầm" Mại dâm 4.0, nơi phơi bày bộ mặt thật của những tú ông, tú bà sang chảnh, giàu có. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, họ điều hành các đường dây bán dâm tinh vi, sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động phi pháp. Lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến, các đối tượng này lôi kéo, thao túng nhiều cô gái trẻ vào con đường tội lỗi. Trong những năm qua, lực lượng Công an đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình. Vào cuối năm 2017, cơ quan công an triệt phá thành công đường dây bán dâm "kiều nữ Việt...". Đường dây này do đôi tình nhân Hoàng Văn Đường (tức Ba, SN 1971, ở Quốc Oai, Hà Nội) và Hoàng Thị Mai (SN 1983, ở Lương Sơn, Hòa Bình) cầm đầu.