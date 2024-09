Bắt quả tang Bùi Phương Thảo, Trần Thị Hương làm điều phạm pháp

Ngày 24/9, Công an TP Hà Nội cho biết vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Phương Thảo (trú tại: Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma tuý và Trần Thị Hương (trú tại: Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo đó, vào đầu tháng 7/2024, Công an quận Thanh Xuân phát hiện Bùi Phương Thảo thuê tài xế xe ôm công nghệ vận chuyển ma tuý giao cho khách. Ma tuý được ngụy trang, giấu trong các hộp bánh. Chiều ngày 02/7/2024, cơ quan Công an bắt giữ Trần Thị Hương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hương khai nhận đã đặt ma túy của Thảo.

Đối tượng Bùi Phương Thảo và Trần Thị Hương - Ảnh: CA Hà Nội

Khám xét nơi ở của Bùi Phương Thảo, Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ 209,8 gam tinh thể, 1.000 viên nén màu xám có khối lượng 542 gam và 145 viên nén màu vàng có khối lượng 61,7 gam, 01 cân điện tử. Thảo khai nhận đây là số ma tuý và dụng cụ để Thảo chia ma tuý mang bán cho khách.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Phương Thảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thị Hương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

