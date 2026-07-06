Bắt quả tang 6 tàu 'không số hiệu' khai thác cát trái phép trên sông Lam

Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang 6 tàu sắt đang có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Lam.

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an về việc tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên các tuyến đường thủy nội địa, Cục CSGT đã giao Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy chủ trì, lập kế hoạch phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An triển khai phương án vây bắt "cát tặc" trên sông Lam.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ 08 phút ngày 4/7/2026, Tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Đại Đồng giáp ranh xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An (thuộc huyện Thanh Chương cũ).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 phương tiện tàu vỏ sắt, trọng tải mỗi tàu lên đến khoảng 200 tấn, đang cắm vòi bơm hút cát trực tiếp từ lòng sông.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng xác định cả 6 tàu đều không có giấy chứng nhận đăng ký, không có đăng kiểm và không gắn số hiệu. Các tàu đều được tự ý lắp đặt hệ thống máy bơm công suất lớn để phục vụ việc hút cát.

Trên 6 phương tiện có 15 đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi khai thác. Dưới khoang mỗi tàu đang chứa khoảng 70 – 150 m³ cát sông. Toàn bộ số cát này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các đối tượng cũng không xuất trình được giấy phép khai thác, vận chuyển khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Mở rộng phạm vi kiểm tra trong đêm, Tổ công tác tiếp tục phát hiện một bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Đại Đồng có dấu hiệu vi phạm. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang thêm 2 phương tiện đang bơm, trút cát từ tàu lên bãi; đồng thời ghi nhận 2 người đang vận hành hệ thống máy móc phục vụ việc tập kết cát.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 6 phương tiện thủy, máy móc, toàn bộ số cát là tang vật cùng những người có liên quan. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xác minh, mở rộng và xử lý theo quy định.

Việc phát hiện, xử lý tụ điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn trên tuyến sông Lam góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường sinh thái, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ sông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Tác giả: Đông Nghi

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn