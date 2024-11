Bắt phó giám đốc một ngân hàng và vợ vì lừa đảo chiếm đoạt ít nhất 61 tỉ

Nguyễn Tuấn Cường đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Đ.M.

Tối 30-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Tuấn Cường (38 tuổi) là phó giám đốc một ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó giám đốc ngân hàng cùng vợ đi lừa đảo

Cùng với nghi phạm Cường, công an còn tạm giữ vợ Cường là Nguyễn Thị Bích Khuê (37 tuổi, cả hai đang trú tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) với cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định với vị trí là phó giám đốc một ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi, nghi phạm Cường nói dối người thân, bạn bè rằng đang cần tiền để làm đáo hạn ngân hàng và mua bất động sản bán lại kiếm lời.

Cùng thủ đoạn, nghi phạm Khuê đang là cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cũng lừa dối nhiều người rằng đưa tiền cho vợ chồng Khuê mượn sẽ nhận được lãi cao.

Tin tưởng vợ chồng Cường, nhiều người đã lấy tiền gia đình, thậm chí đứng ra vay của người khác, rồi đưa cho vợ chồng Cường.

Vợ chồng Cường "hứa hẹn" khi làm đáo hạn và bán đất xong sẽ trả lại tiền gốc và tiền lời.

Sau khi nhận tiền, Cường và Khuê đã chiếm đoạt, sử dụng vào việc trả nợ cho những người vợ chồng Cường đã vay trước đó.

Bước đầu Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định với thủ đoạn trên vợ chồng Cường đã lừa được 13 người, chiếm đoạt hơn 61 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Công an đề nghị những ai bị Cường, Khuê chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên hãy liên hệ Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi để được giải quyết.

Công an khám xét nơi làm việc của Cường, thu giữ một số đồ vật - Ảnh: Đ.M.

Phong tỏa tài khoản của Cường và Khuê

Thông tin liên quan, ngày 28-11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại tại tỉnh liên quan đến vợ chồng Cường.

Văn bản nêu hai vợ chồng có liên quan đến hoạt động đáo hạn, cho vay nóng, mất khả năng chi trả, hiện không liên lạc được.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tiền tệ trên địa bàn, căn cứ theo các quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các ngân hàng thương mại phong tỏa tài khoản thanh toán của Cường và Khuê cả chiều đến và đi.

Sao kê, báo cáo số dư tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn/có kỳ hạn, dự nợ cho vay…

Đồng thời phối hợp lưu giữ giấy tờ pháp lý của tài sản bảo đảm (nếu có), không để xảy ra tình trạng xóa thế chấp, chuyển nhượng tài sản bảo đảm.

Các thông tin nêu trên, nếu các ngân hàng thương mại phát hiện, lập tức báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ