Bắt Phan Thanh Hằng

Chiều 10/9, Công an TP.Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp với Công an xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Phan Thanh Hằng.

Trước đó, đối tượng Phan Thanh Hằng, 25 tuổi, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, bị Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ xét xử về tội "Cố ý gây thương tích" và tuyên phạt mức án 7 năm tù giam.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại chờ chấp hành án, đối tượng Phan Thanh Hằng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp xúc gia đình, liên hệ vận động đối tượng Hằng đi chấp hành án nhưng Hằng cố tình trốn tránh. Do vậy, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng Phan Thanh Hằng.

Phan Thanh Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP.Cần Thơ).

Quá trình xác minh, nắm được thông tin đối tượng Hằng đang có mặt ở thị trấn Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, tổ truy nã Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh, truy bắt.

Tuy nhiên, với bản chất tinh ranh, đối tượng biết mình đang bị truy nã gắt gao nên thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển nhiều địa phương khác nhau, không khai báo tạm trú, tạm vắng, nên khi tổ truy nã đến Bạc Liêu truy bắt thì Hằng đã rời khỏi nơi đang cư trú.

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, nắm được thông tin đối tượng Hằng đã đến thị xã Duyên Hải, tổ truy nã lập tức lên đường đi Duyên Hải để xác minh, làm rõ, qua đó xác định Hằng đang có mặt tại đây.

Từ đêm 31/8, tổ truy nã đã phối hợp với Công an xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải đến rạng sáng ngày 1/9 đã bắt đối tượng tại ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải và áp giải, bàn giao đối tượng cho Nhà tạm giữ Công an quận Cái Răng để tiếp tục xử lý theo quy định.

