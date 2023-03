Bắt ‘ông Tây’ dùng ‘quái chiêu’ đổi tiền lừa chiếm 30.000 USD

Bị can Sordia Gia (55 tuổi, quốc tịch Georgia) bị bắt sau khi dùng "quái chiêu" đổi tiền để lừa đảo chiếm đoạt 30.000 USD tại một tiệm vàng ở Hải Phòng - Ảnh: Công an Hải Phòng

Trước đó vào khoảng 18h ngày 27-2, anh P.Đ.D. (24 tuổi, trú phường Đông Hải, quận Lê Chân) đến Công an quận Lê Chân trình báo về việc anh vừa bị một người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt 30.000 USD.

Dùng 'quái chiêu' đổi tiền để lừa đảo chiếm đoạt 30.000 USD

Quá trình điều tra xác minh, được biết khoảng 17h40 ngày 27-2, có một khách hàng là nam giới vào cửa hàng vàng bạc ở số 96D Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân để giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng sang đô la Mỹ (USD), với giá trị là 30.000 USD.

Do là người nước ngoài không nói được tiếng Việt nên nghi phạm sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp. Trong quá trình giao dịch, anh D. có đưa 30.000 USD cho khách hàng, sau đó người này nhận tiền và chia đều số tiền trên vào ba phong bì khác nhau đã được chuẩn bị từ trước.

Đặc biệt, mỗi phong bì đều có một ô nhỏ là ni lông có thể nhìn được vào bên trong. Lợi dụng anh D. không để ý, nghi phạm nhanh chóng đánh tráo bằng ba phong bì khác có đặc điểm giống hệt như những phong bì ban đầu.

Điểm khác biệt là bên trong mỗi phong bì này chỉ chứa một tờ 100 USD rồi trả lại cho anh D., với lý do bản thân không mang đủ tiền Việt Nam để đổi. Để làm tin, nghi phạm cất những chiếc phong bì trên vào trong một cặp da màu vàng có khóa số rồi để lại cửa hàng để làm tin, còn bản thân về nhà lấy thêm tiền Việt Nam còn thiếu rồi sẽ quay lại đổi tiền.

Sau khi "ông Tây" trên rời đi, lúc này người nhà anh D. thấy nghi ngờ nên mở chiếc cặp ra kiểm tra mới té ngửa khi thấy bên trong ba phong bì ngoại trừ ba tờ tiền mệnh giá 100 USD thì chỉ toàn giấy lộn.

Tính 'bài chuồn' khỏi Việt Nam sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền trót lọt

Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Lê Chân đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định được "ông Tây" đã chiếm đoạt tài sản trong vụ việc trên là Sordia Gia (55 tuổi, quốc tịch Georgia).

Sau khi lừa chiếm được tiền của anh D., nghi phạm đã cùng một người khác là Gurtskaia Roman (47 tuổi, quốc tịch Georgia) bỏ trốn ra sân bay Nội Bài để bay vào TP.HCM, dự định đặt vé để bay sang Campuchia hòng thoát tội.

Trên đường lẩn trốn, để đánh lạc hướng lực lượng truy bắt, các nghi phạm còn nhiều lần thay đổi phương tiện di chuyển.

Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất và Công an TP.HCM nhanh chóng nắm bắt mọi đường đi nước bước của các nghi phạm.

Khoảng 0h15 ngày 28-2, ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì các tổ công tác đã đồng loạt ập đến bắt giữ cả hai nghi phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ được toàn bộ số tiền và tang vật gây án. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân kết hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, sau đó đã di lý cả hai từ TP.HCM về Hải Phòng an toàn.

Căn cứ những tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Sordia Gia (55 tuổi, quốc tịch Georgia) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ