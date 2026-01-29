Liên tiếp bắt, vận động đối tượng truy nã dịp cao điểm Tết

Theo đó, Đội kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội) vừa phối hợp với Công an phường Tây Mỗ đã bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Hoài Phương (sinh năm 1970, thường trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

Qua hồ sơ xác định, năm 2017, Vũ Hoài Phương bị Công an quận Cầu Giấy (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình truy bắt được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Công Thiện (bên trái) và Vũ Hoài Phương (bên phải)

Mới đây nhất, ngày 25/01, Đội kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra tiếp tục vận động thành công đối tượng Nguyễn Công Thiện (sinh năm 1995, thường trú tại xã Quảng Oai, TP Hà Nội) ra đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Nguyễn Công Thiện bị Công an quận Cầu Giấy (cũ) truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối tượng đã tự nguyện ra trình diện, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định, công tác bắt giữ, vận động đối tượng truy nã là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm với phương châm: “Dù đối tượng truy nã có trốn ở đâu cũng không thể thoát”.

Kết quả trên không chỉ góp phần kéo giảm số đối tượng truy nã, mà còn đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, hoàn thành các chỉ tiêu được giao về công tác bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, qua đó bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn