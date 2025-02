Công an phường Hòa An đã bắt nóng đối tượng Phan Ngọc Quỳnh Khá

Tiếp tục truy xét, Công an phường Hòa An đã bắt nóng đối tượng Phan Ngọc Quỳnh Khá (1987), trú thôn 3, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam cùng tang vật là con dao được đối tượng dùng để gây án. Đối tượng được Công an phường Hòa An bàn giao cho Công an phường Hòa Minh xử lý theo thẩm quyền.

