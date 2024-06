Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng

Pháp luật

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an thị xã Kỳ Anh, Công an thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa bắt giữ 6 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng.