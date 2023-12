Bắt người phụ nữ dùng sổ đỏ giả để vay thế chấp 10 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Giang. Ảnh: CACC

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1975, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2023, đối tượng Giang đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để thế chấp và vay mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn TP Cao Lãnh, chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: baophapluat.vn