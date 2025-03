Bất ngờ lời khai của bác sĩ sát hại người tình gây rúng động dư luận

Ngày 18-3, trong phiên tòa xét xử, bị cáo Danh Sơn (37 tuổi, bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) đã thừa nhận hành vi giết người. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng động cơ của mình không phải sợ người tình có thai mà giết nạn nhân như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Danh Sơn tại tòa

Khai với HĐXX, bị cáo nói có quen biết chị N. (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) khi chị này đưa người thân đến bệnh viện và phòng khám tại nhà của bị cáo khám chữa bệnh. Lúc này, Danh Sơn đã có vợ, còn chị N nói là đã ly hôn, là mẹ đơn thân. Sau đó, hai người có tình cảm yêu đương.

Khi biết vợ bị cáo có thai, chị N. đã uy hiếp bị cáo bằng cách nói mình cũng có thai. Việc chị N. thông báo có thai là hệ trọng nên bị cáo nói đi khám nhưng chị này không đồng ý. Bị cáo là người có chuyên môn nên biết chị N chỉ giả vờ có thai để uy hiếp bị cáo.

Theo lời khai của Sơn, bị cáo bị chị N. đe dọa, yêu cầu bị cáo phải làm sao phá bỏ đứa con đang trong bụng vợ của bị cáo nếu không sẽ nhắn tin cho vợ bị cáo biết để vợ con bị cáo bỏ bị cáo hoặc té hoặc tai nạn và bị cáo sẽ trở thành người đơn độc hết cuộc đời.

Để tìm cách giải quyết, ngày 11-4, bị cáo hẹn gặp chị N với ý định duy nhất là bất chấp tính mạng, không ảnh hưởng vợ con nên đã đem theo súng đạn. Bị cáo cũng nghĩ chấp nhận cho 1 ngón tay để xin tự do nên bị cáo mới mang theo dao phay và búa.

Tuy nhiên, 2 người không gặp nhau.

Đến ngày 13-4, chị N hẹn lên gặp nhau để nói chuyện tại phòng trực của bệnh viện. Lúc này, bị cáo đang suy sụp tinh thần.

Khi gặp, chị N nói ra thẳng thắn ý đồ nên bị cáo muốn tiêm thuốc ngủ để mở điện thoại của chị N xem có nội dung đe dọa không. Nhưng sau đó thấy chị N bất động, đồng tử giãn đã quá tầm kiểm soát nên bị cáo đấu tranh tư tưởng để phi tang thi thể.

Bị cáo biết rằng chị N. không có thai và ý đồ chị N. là muốn bị cáo phục tùng.

Your browser does not support the video tag.

Dẫn giải bị cáo Danh Sơn tới tòa

Trả lời thêm, bị cáo nói ban đầu không có suy nghĩ giết chị N. vì nếu có ý định thì bị cáo sẽ tìm chỗ khác chứ không phải là chọn ở bệnh viện nơi có đông người, camera khắp nơi. Hành vi phi tang thi thể để che giấu hành vi phạm tội của mình vì muốn thêm 2 tuần nữa bị cáo sẽ đầu thú, do vợ bị cáo đang bị động thai.

HĐXX hỏi tiếp: "Bị cáo có căn cứ nào để chứng minh lời nói của bị cáo hay không"? - bị cáo im lặng.

Trước những lời khai của Sơn, thẩm phán cho rằng đây chỉ là lời khai một phía. "Bị hại mất rồi, không ai biết cả. Người ta đâu còn sống đối chiếu đúng hay sai. Nhưng hậu quả cuối cùng là người đã chết... "- vị thẩm phán nói.

Cũng theo HĐXX, mặc dù bị cáo khai chuẩn bị búa, dao cho mục đích khác (tiểu phẫu cắt ngón tay) nhưng cuối cùng vẫn dùng những vật dụng đó giết chết, phân xác nạn nhân. Trước nhận định của hội đồng xét xử, bị cáo Sơn cúi đầu nói "bị cáo xin nhận tội".

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người lao động