Bắt nghi phạm vụ đâm chém khiến anh rể cũ thiệt mạng

Tổ công tác bàn giao nghi phạm cho Công an phường Hồng Hà - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hồng Hà đang tạm giữ nghi phạm Lê Văn Dương (28 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra vụ xô xát bằng hung khí khiến một người tử vong.

Theo công an, tối 13-4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận tin báo tại số 99 ngõ 374/20 đường Âu Cơ (phường Hồng Hà, Hà Nội) xảy ra vụ xô xát giữa hai nam thanh niên, có sử dụng hung khí, khiến một người tử vong.

Tiếp nhận thông tin, ban chỉ huy phòng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an phường Hồng Hà bắt giữ nghi phạm Lê Văn Dương.

Công an thu giữ tại hiện trường hai con dao là tang vật gây án.

Quá trình xác minh, công an xác định nạn nhân là chồng cũ của chị gái Dương.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do trước đó giữa nạn nhân và chị gái của Dương có mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau giữa Dương và chồng cũ của chị gái.

Sau khi khống chế nghi phạm và ổn định tình hình tại hiện trường, tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Lê Văn Dương và tang vật cho Công an phường Hồng Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn