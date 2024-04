Bắt nghi phạm đâm chết người đàn ông trên đường ở Bình Dương

Ngày 10/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Thanh Hải (35 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Lê Thanh Hải đã bị bắt giữ (ảnh: CA)

Lê Thanh Hải là nghi phạm đã đâm chết ông P.T.C (ngụ khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) vào rạng sáng 10/4. Hải bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, do nghi ngờ ông C. có quan hệ tình cảm bất chính với vợ mình nên đã ghen tuông. Khoảng 3h sáng 10/4, khi thấy ông C. đẩy xe rùa đi làm ngang qua phòng trọ, Hải đã chạy ra đối chất.

Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra cãi vã. Bực tức, Hải chạy vào phòng trọ lấy một con dao đâm ông C. khiến nạn nhân ngã gục trên đường rồi cầm hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc (ảnh: CA)

Trước đó, VOV đưa tin, sáng 10/4, người dân ở phường Hòa Lợi, phát hiện ông C. nằm bên đường với nhiều vết đâm nên trình báo công an. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

