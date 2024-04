Án mạng từ mâu thuẫn chó nuôi phóng uế trước nhà hàng xóm

Hiện trường trước căn nhà trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân - Ảnh: B.H.

Ngày 4-4, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Khiếu Năng Tĩnh (phường An Lạc A) khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khuya 3-4, người dân nghe tiếng hô hoán trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Chạy ra xem, người dân phát hiện bà T. nằm bất động trước nhà, trên người có vết thương. Do bị thương nặng bà T. đã không qua khỏi.

Sau đó, người dân phát hiện ông H. (chồng bà T.) và một phụ nữ khác cũng bị thương nên đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc A phối hợp Công an quận Bình Tân truy xét nhanh vụ việc.

Xác định nghi can dùng kéo đâm bà T. là ông V.C.A. (sinh sống ở căn nhà bên cạnh), công an đã làm việc, lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

Một số người dân cho biết vợ chồng ông H. thuê căn nhà để giặt ủi được vài tháng nay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một nguồn tin cho biết vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn từ việc chó từ nhà ông A. qua trước nhà ông H. phóng uế.

