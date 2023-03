Bắt nam thanh niên hùng hổ tát vào mặt công an

Ngày 29-3, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Sơn (SN 1979, ngụ đường Lê Cảo, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 14-3, khi Tổ tuần tra 282 Công an tỉnh Thanh Hóa (Kế hoạch 282 Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông về đêm) đang tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên đoạn đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã phát hiện Nguyễn Trung Sơn (người điều khiển xe máy) chở theo anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1980, ngụ phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa), không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng 282 đã yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, cả 2 thanh niên có dấu hiệu sử dụng rượu bia đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe.

Mặc dù Tổ công tác đã giải thích, đề nghị chấp hành nhưng Sơn, người điều khiển xe, liên tục có lời lẽ lăng mạ, thách thức Tổ công tác. Thậm chí, nam thanh niên này còn hùng hổ xông tới tát vào mặt công an đang làm nhiệm vụ.

Trước hành vi coi thường pháp luật của 2 thanh niên, lực lượng 282 đã khống chế đưa về trụ sở Công an phường Lam Sơn để làm việc. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

