Bắt kẻ vận chuyển con hổ nặng 200kg ở Quảng Trị

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, tối 21/1, tại km31+ 650 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), trong khi tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Đakrông và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện chiếc ô tô chạy hướng từ TP Đông Hà lên huyện Hướng Hóa có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga rồi mở cửa nhảy ra khỏi xe bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác truy đuổi và khống chế lái xe. Danh tính người này sau đó được xác định là Lê Duy Thế (sinh năm 1981, trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện lồng sắt nhốt một con hổ nặng khoảng 200kg.

Con hổ được vận chuyển trên ô tô di chuyển trên quốc lộ 9 được công an Quảng Trị phát hiện. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Tại cơ quan công an, Lê Duy Thế khai, anh ta nhận vận chuyển con hổ nói trên từ Quảng Bình đến giao tại Quảng Trị với tiền công 3 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Duy Thế với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đây là vụ án lớn đấu tranh với đường dây vận chuyển, buôn bán động vật, bộ phận động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, động vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm liên huyện, liên tỉnh được các đơn vị ở Quảng Trị phối hợp thực hiện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, ngày 4/7, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Trí Ngọc và Ngô Sỹ Thành tại xã Quỳnh Giang do hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Lực lượng chức năng thu giữ một con hổ nặng 235kg, một xe ô tô, 2 điện thoại di động.

Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn