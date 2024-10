Bắt kẻ tàng trữ ma túy, "lòi" ra khẩu súng ngắn có 4 viên đạn

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Lân (SN 1990, trú ở khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) để điều tra và xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trần Ngọc Lân tại thời điểm bị bắt giữ cùng khẩu súng ngắn bằng kim loại.

Liên quan đến đối tượng này, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu cũng đã chuyển giao vụ việc và tang vật liên quan đến dấu hiệu tội phạm “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên, tiến hành điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào sáng 25/9, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an thị xã Sông Cầu bất ngờ ập vào một quán cà phê ở khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, vây bắt quả tang Trần Ngọc Lân đang cất giấu trong túi quần áo 0,115g chất tinh thể màu trắng cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy và 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại có 4 viên đạn trong hộp tiếp đạn.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên, chất tinh thể màu trắng thu giữ được của Lân là ma túy dưới dạng Methamphetamine, còn khẩu súng ngắn đang được trưng cầu giám định để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân