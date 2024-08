Bắt hướng dẫn viên người Việt trong vụ 6 người chết ở Thái Lan, do hành nghề trái phép

Thái Lan bắt hướng dẫn viên người Việt Phan Ngoc Vu - Ảnh: MATICHON

Theo báo Matichon, ngày 16-8, Sở Du lịch và lực lượng cảnh sát du lịch Thái Lan đã tiến hành đột kích vào khách sạn ở Soi Rang Nam (Ratchathewi, Bangkok) và bắt giữ ông Phan Ngoc Vu, khi đó đang làm hướng dẫn viên trái phép cho đoàn du khách Việt Nam.

Cảnh sát du lịch cho biết đã theo dõi hành vi của ông Phan Ngoc Vu một tháng trước khi tiến hành bắt giữ.

Cảnh sát Thái Lan bắt hướng dẫn viên người Việt trong vụ 6 người chết tại Bangkok

Bước đầu, ông Phan Ngoc Vu bị cáo buộc "kinh doanh du lịch mà không có giấy phép, làm hướng dẫn viên du lịch mà không có giấy phép, là người nước ngoài được phép lưu trú tại Vương quốc Thái Lan để làm việc mà không có giấy phép lao động".

Hiện ông đã bị đưa về đồn cảnh sát Phaya Thai để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Ông Phan Ngoc Vu từng chịu thẩm vấn từ cảnh sát Thái Lan liên quan đến vụ 6 người Việt (gồm 2 người mang quốc tịch Mỹ) chết trong khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok hồi tháng 7.

Cảnh sát Thái Lan cho biết việc 6 người Việt chết có liên quan đến mâu thuẫn nợ nần. Bà Chong Sherine (56 tuổi, quốc tịch Mỹ) - 1 trong 6 người đã chết - đã đầu độc 5 người còn lại bằng xyanua.

Hình ảnh từ vụ bắt giữ ông Phan Ngoc Vu - Ảnh: MATICHON

Tác giả: THANH HIỀN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ