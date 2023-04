Bắt hơn 50 người trong vụ 'tiếp viên hàng không xách ma tuý'

Lực lượng chức năng khám xét, phát hiện số lượng lớn ma túy trong hành lý do các nữ tiếp viên mang theo

Theo đó, trước và sau khi trả tự do 4 tiếp viên hàng không vì họ không biết trong hàng xách tay về Việt Nam có ma tuý, cảnh sát đã lần theo dấu vết, bắt hơn 50 người.

Những người trên liên quan đến các đầu mối giao, nhận ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam. Họ bị điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia.

Trước đó, sáng 16/3, cán bộ hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy tổng cộng hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocain, ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất) trong valy của các tiếp viên.

Các tiếp viên khai, khi ở Pháp đã nhận mang 60 kg hàng hoá về nước với tiền công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, họ chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường.

Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy, cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất.

Đến tối 22/3, sau 6 ngày điều tra, Công an TPHCM đã trả tự do cho 4 tiếp viên, khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ hai nghi can liên quan việc vận chuyển số ma tuý trên từ Pháp về Việt Nam.

Việc trả tự do cho các tiếp viên căn cứ vào kết quả điều tra, xác định 4 tiếp viên không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp đã được giấu ma túy. Do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

