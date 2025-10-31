Bị tuyên phạt 13 năm tù, ông Đinh Trường Chinh xin giảm nhẹ

Ông Đinh Trường Chinh tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Đinh Trường Chinh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng có kháng cáo liên quan việc xử lý vật chứng đối với việc thu hồi 6.274,5m2 đất tại số 33 Nguyễn Du, số 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn).

Trước đó TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13 năm tù, ông Huỳnh Thế Năng 9 năm 6 tháng tù, ông Nguyễn Thọ Trí 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tòa cũng tuyên tịch thu 970 tỉ thu lợi bất chính của bị cáo Chinh để sung vào công quỹ nhà nước.

Theo nội dung vụ án, Công ty Vinafood II được mua chỉ định nhà, đất số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh để tự thực hiện dự án. Trong trường hợp Vinafood II không có khả năng thực hiện dự án, cần chuyển nhượng để thu hồi vốn thì phải bán thông qua đấu giá.

Ông Huỳnh Thế Năng với vai trò Tổng giám đốc Công ty Vinafood II, và Nguyễn Thọ Trí là Phó tổng giám đốc Công ty Vinafood II đã câu kết với ông Đinh Trường Chinh để chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất của Nhà nước không thông qua đấu giá, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền 970 tỉ đồng.

Sau khi nghe Vinafood II có chủ trương bán dự án, ông Đinh Trường Chinh đã đặt vấn đề để mua lại.

Hai bên thống nhất góp vốn thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỉ đồng (Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tương đương 160 tỉ đồng; Công ty Việt Hân Sài Gòn góp 80% bằng tiền mặt, tương đương 640 tỉ đồng).

Dù lý do thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn là để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thông qua việc chuyển nhượng 570 tỉ đồng, sau đó chuyển 160 tỉ đồng thông qua việc Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Tổng chi phí Vinafood II đã đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hơn 766 tỉ đồng, nhưng Huỳnh Thế Năng đã ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 23-12-2015 với giá 730 tỉ đồng (thấp hơn chi phí đầu tư 36,4 tỉ đồng).

Ông Đinh Trường Chinh - đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn - cam kết tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Nhưng chỉ sau 33 ngày, ông Chinh đã giao dịch bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng, và nội dung hợp đồng không đề cập người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục thực hiện dự án.

Ông Chinh đã mua 4 nhà, đất trên không thông qua đấu giá, nhằm hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn