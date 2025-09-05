Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma tuý ở Quảng Trị

Ngày 5/9, thông tin từ Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về vùng biển tỉnh Quảng Trị rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.

Trước đó, vào khoảng 18h50 ngày 29/8, tại thôn Mai Xá, xã Cửa Việt (Quảng Trị), Hải đội 202 phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Chi cục Hải quan khu vực IX, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Hồ A Thơi (SN 2003, trú thôn Ta Xỉa, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Văn Dê Ra My (SN 2008, trú thôn Xa Lăng, xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Tuấn (SN 2009, trú thôn Xa Lăng, xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị).

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa về khu vực cảng cá Cửa Việt thuộc xã Cửa Việt để bán cho một người đàn ông là chủ tàu đánh cá, người này sẽ vận chuyển vào các tỉnh phía Nam bằng tàu cá để tiêu thụ. Ngoài ra, các đối tượng cũng thừa nhận đã từng bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện là lao động hoặc thuyền viên tại cảng.

Hiện, chuyên án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn