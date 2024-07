Bắt giữ nhóm đối tượng cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, khoảng giữa tháng 6/2024, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn; lợi dụng dịp diễn ra các trận đấu bóng đá mùa giải Euro 2024, các đối tượng đã tổ chức cá độ cho các con bạc qua mạng Internet, ngoài ra còn tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Cầm đầu đường dây là đối tượng Nguyễn Văn Diện, sinh năm 1975, trú tại thôn 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, cảnh giác, có nhiều mánh khoé để đối phó với lực lượng chức năng; thường xuyên thay đổi địa điểm và phương thức liên lạc, tất cả các giao dịch đánh bạc đều được thực hiện trực tuyến qua máy tính và điện thoại thông minh, không giao dịch trực tiếp, không nhận đánh lẻ.

Tang vật bị thu giữ

Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, sáng 17/7/2024, Công an huyện Quỳnh Lưu triển khai 05 tổ công tác phối hợp với tổ tuần tra vũ trang 373 tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Diện và 06 đối tượng trong chuyên án gồm: Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1982, trú tại thôn Minh Tiến, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu; Trần Văn Tuấn, sinh năm 1973, trú tại thôn 11, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu; Hồ Xuân Hưng, sinh năm 1993, trú tại thôn 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu; Văn Đức Thanh, sinh năm 1979 và Nguyễn Cảnh Sinh, sinh năm 1974, cùng trú tại thôn 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu; Hồ Ngọc Văn, sinh năm 1977, trú tại thôn 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. Tang vật thu giữ gồm 01 bộ máy tính, 12 điện thoại di động. Qua đấu tranh, bước đầu Công an huyện Quỳnh Lưu chứng minh số tiền đánh bạc trong ngày 16 và 17/7/2024 là 326 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự các đối tượng; hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn