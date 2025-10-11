Bắt giữ kẻ sát hại em họ vì nghi ngờ bị "bỏ bùa"

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 9/10, Công an xã Phan Thanh nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra tại nhà đối tượng Phùng Vần Cản (sinh năm 1981, trú tại xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh). Nạn nhân được xác định là anh P.V.K. (sinh năm 1997, cùng trú tại xóm Lũng Cam), tử vong tại chỗ.

Đội tượng Phùng Vần Cản tại cơ quan Công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Phan Thanh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án; đồng thời tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện vị trí lẩn trốn của đối tượng và tổ chức khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Phùng Vần Cản. Bước đầu, Cản khai do nghi ngờ em họ là P.V.K. “bỏ bùa” mình nên khi thấy anh K. đi qua trước cửa nhà, đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

