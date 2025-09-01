Bắt giữ đối tượng cướp giật vé số của người bán dạo

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14h40 ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Tròn (SN 1960, ngụ ấp Bình Long, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) đi bán vé số dạo trên đường Phan Hiển Đạo (thuộc phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng cướp giật vé số của người bán dạo bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự (người bên phải)

Lúc này, có 1 đối tượng nam giới chạy xe mô tô biển số 64K5-9197 chạy đến hỏi mua vé số rồi cướp giật 97 tờ vé số của ông Tròn rồi tăng ga bỏ chạy.

Vụ việc được ông Tròn đến Công an phường Mỹ Tho trình báo. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Thanh Điền (SN 1997, không nơi đăng ký thường trú, sống lang thang) nên tiến hành mời làm việc. Qua làm việc, bước đầu Điền đã thừa nhận hành vi cướp giật vé số của ông Tròn.

Trước đó, cơ quan công an cũng bắt giữ Đoàn An Tâm (SN 2005, ngụ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã có hành vi cướp giật vé số của người dán dạo tại xã An Thạnh Thủy (Đồng Tháp).

