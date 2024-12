Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên đảo

Pháp luật

Ngày 27/12, lãnh đạo Công an huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết Công an xã Nam Du phát hiện đối tượng nghi vấn thuộc diện truy nã đang lẩn trốn trên đảo. Được sự hỗ trợ từ các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Kiên Hải xác định đối tượng nghi vấn là Trần Minh Kha (SN 1987, ngụ ấp Hai Biển, xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), bị Công an tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Mua bán người”.