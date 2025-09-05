Bắt giam nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang, cựu nhân viên Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life), để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Theo điều tra, ngày 6/6/2017, Chubb Life ký hợp đồng làm việc với Quang, giao ủy quyền thay mặt công ty thực hiện tư vấn khách hàng và thu phí bảo hiểm tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Đối tượng Quang khi bị bắt.

Từ ngày 25/11/2024 đến 18/4/2025, Quang đã trực tiếp thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng, đồng thời nhận tiền nợ thẻ tín dụng, với tổng cộng hơn 1,76 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quang không nộp về công ty mà chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng cá nhân.

Ngày 20/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang về tội tham ô tài sản, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam. Song đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam, vụ án được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

Đến ngày 4/9, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn