Bắt giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính

Cán bộ điều tra Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là cán bộ và nguyên cán bộ xã Ngọc Định (huyện Định Quán). Ảnh: Công an Đồng Nai/TTXVN phát