Bắt gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt lúc rạng sáng

Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an xã Hải Lạng (tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 2002, trú tại thôn Hạ, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 16/11, Công an xã Hải Lạng nhận được trình báo của người dân về việc rạng sáng cùng ngày tại đền thờ Đức ông Hoàng Cần (thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng) phát hiện 1 người đàn ông lạ mặt đang sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức.

Ngay khi phát hiện sự việc, người trông coi đền cùng một số người dân đã đến hiện trường để ngăn chặn, bắt giữ, tuy nhiên, đối tượng đã phát hiện có người đến nên bỏ lại toàn bộ tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hải Lạng đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, truy tìm đối tượng gây án.

Đến ngày 21/11, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an đề nghị người dân cần nêu cao cảnh giác trước hoạt động của tội phạm; không được chủ quan, lơ là trong quản lý tài sản.

Khi có sự việc xảy ra cần trình báo ngay tới cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn