Bắt đối tượng ma túy, thu giữ khẩu súng với đạn đã lên nòng

Qua công tác xác minh, điều tra, chiều 3/4, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình Trưng, bắt quả tang Tấn và Dư đang tàng trữ, vận chuyển ma túy trên tuyến đường nông thôn.

Trong quá trình bắt giữ, Tấn chống đối, làm một cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ bị xây xát. Khám xét người của Tấn, lực lượng Công an thu giữ khẩu súng ngắn bắn đạn chì, bên trong hộp tiếp đạn có 10 viên, trong đó có viên đạn đã lên nòng.

Đối tượng Nguyễn Minh Dư.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ túi xách, bên trong có 2 gói nylon chứa ma túy và nhiều viên thuốc lắc cùng các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tấn tại ấp Tây, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 10 túi nylon bên trong chứa ma túy và thuốc lắc, cùng các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy, nhiều viên đạn và hung khí nguy hiểm.

Được biết, Tấn là đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2025 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan Công an, qua điều tra ban đầu, Tấn thừa nhận hành vi vi phạm.

Đối tượng Nguyễn Công Tấn cùng tang vật.

Tiến hành điều tra, lực lượng Công an mời làm việc đối tượng Trần Minh Quý (SN 2000, ngụ xã Bình Trưng). Qua kiểm tra, Quý dương tính với chất ma túy và thừa nhận có liên quan đến vụ việc.

Quý là đối tượng quản lý sau cai nghiện tại địa phương. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bàn giao đối tượng cho Công an xã Bình Trưng để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xác minh thêm các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Lê Hoài

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân