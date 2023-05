Bắt đối tượng ma túy có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm

Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Phòng CSGT bắt 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; trong đó có 1 đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đinh Văn Tiến (35 tuổi, trú tại phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Văn Hải (35 tuổi, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Đặc biệt, Đinh Văn Tiến là đối tượng đã có 4 tiền án về các tội "đánh bạc", "trộm cắp tài sản", "cướp tài sản" và "trốn khỏi nơi giam giữ". Tiến là đầu mối cung cấp ma túy tổng hợp cho các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nội.

Đối tượng Đinh Văn Tiến (bên trái); Nguyễn Văn Hải (bên phải) và tang vật tại cơ quan chức năng

Cơ quan chức năng cho biết, trước đó ngày 23/12/2022, Đinh Văn Tiến điều khiển xe ô tô có tàng trữ trái phép chất ma túy, lưu thông trên đường Quốc lộ 10 và vượt đèn đỏ tại ngã tư đường Quốc lộ 10 giao với đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, TP Nam Định. Tại đây, Tiến đã gây tai nạn làm 2 người bị thương, hư hỏng 4 xe máy, sau đó đối tượng đã bỏ lại ô tô tại hiện trường và bỏ trốn.

Công an TP Nam Định điều tra, khám nghiệm hiện trường đã phát hiện xe ô tô do Đinh Văn Tiến bỏ lại, trên xe ô tô có 396 gam ma túy tổng hợp các loại (gồm thuốc lắc và ketamine). Hồ sơ vụ án được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định thụ lý, điều tra. Sau một thời gian điều tra, xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Đinh Văn Tiến về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 21/4/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định xác định Đinh Văn Tiến và đồng bọn đang ở địa bàn tỉnh Nam Định nên đã lên phương án bắt giữ. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, bắt quả tang Đinh Văn Tiến và Nguyễn Văn Hải đang tàng trữ trái phép 38 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 3 cục ma túy tổng hợp dạng ketamine, 1 gói ma túy tổng hợp dạng ketamine và một số vật chứng khác có liên quan.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Phương

Nguồn tin: baophapluat.vn