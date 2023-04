Cảnh sát Nga truy nã nghi phạm sát hại nhà báo quân sự Tatarsky

Cảnh sát tin rằng Darya Trepova đứng sau vụ nổ giết chết Vladlen Tatarsky, và đã đưa tên người phụ nữ này vào danh sách truy nã, Bộ Nội vụ Nga cho biết.

(Ảnh: Sputnik)

Tatarsky (tên thật là Maksim Fomin) đang tổ chức một sự kiện trực tiếp với người hâm mộ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố St. Peterburg, thì một quả bom phát nổ, giết chết ông và làm bị thương hơn 30 người. Từng là lính từ Donbass, Tatarsky đưa tin rộng rãi về cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine trên kênh Telegram của mình.

Theo cảnh sát, nghi phạm là Trepova, 26 tuổi. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng lực lượng an ninh đang tiến hành khám xét căn hộ của cô ta ở St. Petersburg.

Nhiều nhân chứng nói với truyền thông Nga rằng một phụ nữ trẻ, một trong những khách mời tại sự kiện của Tatarsky, đã tặng ông một bức tượng nhỏ như một món quà ngay trước vụ nổ.

Theo các cơ quan thực thi pháp luật Nga, công suất của thiết bị nổ vượt quá 200g thuốc nổ TNT. Vụ nổ xảy ra ở phía bên phải, nơi Vladlen Tatarsky đang ngồi, khiến chỉ mình ông thiệt mạng.

Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với việc sát hại Vladlen Tatarsky.

Người đứng đầu Liên minh các nhà báo Nga Vladimir Soloviev, gọi vụ sát hại Tatarsky là "tội ác đối với các nhà báo". Lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Nga Leonid Slutsky kêu gọi lực lượng an ninh tăng cường an ninh tại các khu vực sau vụ nổ.

Thanh tra nhân quyền Nga Tachiana Moskalkova cho rằng, mục đích của vụ nổ là để đe dọa người Nga. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban về Truyền thông Đại chúng của Phòng Dân sự Nga Alexander Malkevich tin chắc rằng, "xã hội dân sự đang chờ đợi một phản ứng không cân xứng đối với cuộc khủng bố nhắm vào thường dân".

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: vtc.vn