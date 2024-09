Nhiều người ở bệnh viện ngỡ ngàng khi đối tượng trốn truy nã bị bắt

Ngày 9-9, Công an TP Quảng Ngãi, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) vừa phối hợp với Công an phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP HCM) bắt giữ đối tượng trốn truy nã Tiêu Ngọc Sơn (42 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Đối tượng Tiêu Ngọc Sơn. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện đối tượng Tiêu Ngọc Sơn đã được di lý về Công an TP Quảng Ngãi để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công TP Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã đối với Tiêu Ngọc Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian truy nã, Tiêu Ngọc Sơn không liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chỗ ở nhằm trốn tránh cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an phường Linh Trung đã bắt giữ Tiêu Ngọc Sơn ngay tại một bệnh viện trên địa bàn TP Thủ Đức trước sự ngỡ ngàng của bị can cũng như mọi người tại bệnh viện.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người Lao Động