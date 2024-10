Bắt đại ca giang hồ "Toàn Cà Chua" nhận tiền chạy án

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại hoặc có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến bị can Nguyễn Đức Toàn, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0993.810.733, điều tra viên Phan Huy Giang, để được hướng dẫn, giải quyết.