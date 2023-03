Bắt Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải về hành vi nhận hối lộ

Tối 13/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét nhà riêng, bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Đình Đương được xác định liên quan đến vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra.

Ông Nguyễn Đình Đương (áo xanh, tay cầm vải trắng) bị cơ quan công an bắt giữ tối 13/3.

Tại vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Xuân Đước (SN 1971), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP Hải Phòng.

Đại diện Cục thuế TP Hải Phòng xác nhận tối 13/3, đơn vị nhận được thông tin ông Nguyễn Đình Đương bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Trước khi giữ chức Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải vào tháng 7/2021, ông Đương từng giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News