Bắt cán bộ tòa án "dởm" chiếm đoạt 180 triệu đồng "chạy án"

Ngày 31-5, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Nam Phương (SN 1978; ngụ phố Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Thị Nam Phương tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 22-5 Công an huyện Quảng Xương nhận được đơn tố giác tội phạm của một người dân ở xã Quảng Nhân (huyện Quảng Xương) tố cáo Phương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng để "chạy án" treo.

Qua xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Quảng Xương xác định khoảng tháng 2-2022, do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân nên khi có người nhờ "chạy án" treo cho người thân bị Công an huyện Quảng bắt về tội "Đánh bạc", Phương đã nhận lời giúp.

Để thực hiện hành vi của mình, Phương "nổ" đang làm ở TAND tỉnh Thanh Hóa và yêu cầu nạn nhân chuyển cho mình (qua trung gian) số tiền 180 triệu đồng.

Tin lời Phương, nạn nhân đã về lo đủ 180 triệu đồng để đưa cho Phương "chạy án". Tuy nhiên, đến tháng 10-2022, nạn nhân vẫn bị tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án 8 tháng tù giam thì nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động