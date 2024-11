Bắt nhanh kẻ giết người vì mâu thuẫn tiền bạc

Trước đó vào khoảng 22h25 ngày 28/11, Toàn đến gặp bà N.T.M.T. (SN 1976, ngụ quận 4) tại đường T9, ấp 8, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Tại đây, Toàn bất ngờ rút hung khí thủ sẵn trong người ra đâm bà T. nhiều nhát vào bụng.

Sau khi gây án, Toàn lên xe máy rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng địa phương cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong sau đó ở bệnh viện.

Ngô Văn Toàn bị bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh truy xét và khám nghiệm hiện trường.

Chỉ 3 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, đến 1h23 ngày 29/11, các lực lượng phối hợp đã phát hiện Toàn đang lẩn trốn tại quận 7 và bắt giữ nghi phạm.

Tại Cơ quan Công an, Toàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình trốn chạy, Toàn vứt xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh rồi chạy bộ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy xét. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn