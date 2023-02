CLIP: Đuổi theo 2 thanh niên, cô gái đưa thiệp cưới ngã đập mặt xuống đường

Ngày 7-2, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đang làm rõ vụ hai nam thanh niên đi xe máy cướp giật điện thoại làm cô gái đuổi theo đập mặt xuống đường.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, nạn nhân trong vụ việc là chị Đ.L.T.X (25 tuổi, ngụ Quận Bình Thạnh), chiếc điện thoại bị cướp trị giá hơn 30 triệu đồng.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 ngày 5-2 tại con hẻm đường số 25, thuộc phường 5, quận Gò Vấp. Thời điểm trên, chị X cho dừng xe máy trước cổng khu trọ của một người bạn để đưa thiệp mừng cưới thì hai thanh niên chạy xe máy đi tới áp sát giật mạnh chiếc điện thoại chị X. đang cầm trên tay rồi tăng ga tẩu thoát.

Hai đối tượng cướp giật trong vụ việc

Nạn nhân chạy bộ đuổi theo được vài bước thì mất đà nên đã ngã đập mặt xuống đường. Vụ việc trên được camera an ninh ghi lại.

Theo ghi nhận, khu vực nơi xảy ra vụ việc là con hẻm tập trung nhiều phòng trọ của sinh viên và người lao động.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động