Bắt 02 đối tượng trộm cắp dây cáp điện của hợp tác xã

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Thần Lĩnh tiến hành xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vào đêm khuya, xa khu dân cư. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, ngày 12/4/2026, Công an xã Thần Lĩnh và Công an xã Trung Lộc đồng chủ trì, phối hợp Công an 02 xã: Đông Lộc, Yên Thành và Công an phường Trường Vinh bắt giữ 02 đối tượng: Lê Ngọc Hùng (sinh năm 1981, trú tại khối Bến Thuỷ 1, phường Trường Vinh) và Hoàng Văn Thiều (sinh năm 1989, trú tại xóm Phan Xá, xã Yên Thành) về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Lê Ngọc Hùng có 07 tiền án về tội trộm cắp tài sản và ma túy, đối tượng Hoàng Văn Thiều có 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

02 đối tượng Lê Ngọc Hùng, Hoàng Văn Thiều và tang vật

Quá trình đấu tranh, Hùng và Thiều khai nhận, ngoài 02 vụ trộm nói trên, 02 đối tượng còn thực hiện 03 vụ trộm dây điện khác tại xã Thần Lĩnh và địa bàn giáp ranh. Tang vật thu giữ gồm: 70m dây cáp điện, 60kg lõi đồng đốt từ dây điện, 01 xe máy, 01 kìm cộng lực; tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Thần Lĩnh trao thưởng Công an xã Thần Lĩnh về thành tích trong đấu tranh với tội phạm

Công an xã Thần Lĩnh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồng Hạnh – Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn