Bão số 15 (KOTO): Dự báo kịch bản xấu nhất là đi vào Gia Lai - Khánh Hòa

Cuộc họp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại 6 tỉnh, thành là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7h sáng 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, tại khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 15 (KOTO) có cường độ cấp 8, giật cấp 10.

3 kịch bản dự báo bão số 15

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế. Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28/11/2025 bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h; từ ngày 28/11 thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Theo đó, dự báo kịch bản thứ nhất: Khả năng cao nhất hiện nay bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 70%). Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung.

Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội. Trên đất liền ít khả năng có gió bão.

Khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2025, trong đó, trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Dự báo, kịch bản xấu, bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa (xác suất 20%): Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12/2025. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Sáng 26/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15 (KOTO), đã đi vào biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo kịch bản 3 (xác suất 10%): Bão tan trên Biển. Không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, cả mưa và gió. Hiện nay, mực nước các sông Nam Trung Bộ đã xuống dưới mức báo động 1, riêng một số sông ở Đắk Lắk ở mức cao hơn như sông Ba ở mức trên báo động 1, sông Srêpốk trên báo động 3 và sông Krông Ana trên báo động 2.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h sáng 26/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.327 phương tiện/272.356 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão số 15 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 92 tàu/683 lao động đang ở phía Tây khu vực Giữa biển Đông. Hiện không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 15, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo vận hành điều tiết hạ thấp mực nước thượng lưu các hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du. Đồng thời, rà soát phương án ứng phó với bão đổ bộ vào đất liền và mưa lũ sau bão trong bối cảnh các tỉnh Nam Trung bộ đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ vừa qua.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về bão số 15 tại cuộc họp

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VOV