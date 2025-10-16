Khả năng xuất hiện bão số 12 trên Biển Đông trong những ngày tới

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: “Hiện nay, trên vùng biển phía Đông Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mới. Dự báo trong 1–2 ngày tới, ATNĐ này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 70–80%, di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của Biển Đông vào khoảng ngày 19–20/10".

Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của ATNĐ, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều 18/10, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sẽ có gió mạnh dần lên, biển động mạnh.

Thời điểm bão đi vào Biển Đông trùng với đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, nên khả năng bão sẽ suy yếu khi di chuyển trên biển.

Từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó được tăng cường mạnh hơn trong các ngày 20–25/10, gây thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi có khả năng rét. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 20/10, gió Đông Bắc có thể mạnh cấp 6–7, giật trên cấp 8, sóng cao 2–4 m, biển động mạnh.

Trong khi đó, từ 16–18/10, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 350mm, riêng TP Huế có nơi vượt 500mm.

Sau ngày 19/10, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa vừa, cục bộ mưa to; đặc biệt, từ 23–26/10, do tác động kết hợp của không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao và địa hình, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương cần theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động phương án phòng chống mưa bão, lũ quét, sạt lở đất; các bản tin ngắn hạn về lượng mưa và cấp báo động lũ sẽ được cập nhật liên tục trong những ngày tới.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV