Bão số 12 giật cấp 11, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km

Hiện trạng bão số 12

Hồi 04 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo diễn biến báo số 12 từ 24–72 giờ tới

Cảnh báo (72–120 giờ tới): Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão số 12

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV