Bão số 12 (Fengshen) chính thức vào Biển Đông, tăng tốc hướng vào Huế - Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 (tên quốc tế Fengshen) ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Hướng di chuyển của bão số 12 - bão Fengshen. Ảnh: nchmf.

Đến 4 giờ ngày 21/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc, có khả năng mạnh thêm. Sức gió vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Đến 4 giờ ngày 22/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ TP.Huế đến Quảng Ngãi.

Đến 4 giờ ngày 23/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h trên vùng biển từ TP.Huế đến Quảng Ngãi. Lúc này, bão có khả năng suy yếu, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động của bão số 12 (bão Fengshen)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

